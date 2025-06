Tax credit? Fondi solo a chi ne ha titolo Parla il produttore Pietro Valsecchi

Il produttore Pietro Valsecchi fa chiarezza sul tax credit, evidenziando che spetta solo a chi ne ha diritto. Intanto, nella cronaca nera si indaga sul caso di Francis Kaufmann, il sedicente regista americano coinvolto in omicidi e nel mistero di un maxi investimento per un film mai realizzato. Un approfondimento che svela interessi nascosti e scenari inquietanti, lasciando il lettore con domande ancora senza risposta.

La cronaca nera – ovvero il caso di Francis Kaufmann, sedicente regista americano, sospetto autore del duplice omicidio di Villa Pamphili e destinatario di oltre 800mila euro per un film mai realiz. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - “Tax credit? Fondi solo a chi ne ha titolo”. Parla il produttore Pietro Valsecchi

In questa notizia si parla di: credit - fondi - titolo - parla

ESCLUSIVA OPEN – Kaufmann, l’uomo di Villa Pamphili ha ottenuto quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma mai prodotto - Lo Stato italiano ha accettato di finanziare con il tax credit quasi un milione di euro a favore di un film su Roma mai realizzato, sollevando interrogativi sulla trasparenza e l’utilizzo di fondi pubblici.

ESCLUSIVA OPEN – Kauffman, l’uomo di Villa Pamphili ha ottenuto nel 2020 quasi un milione di fondi pubblici del tax credit per il suo film su Roma mai prodotto Vai su Facebook

“Tax credit? Fondi solo a chi ne ha titolo”. Parla il produttore Pietro Valsecchi; A Kaufmann 863mila euro in fondi da ministero per film mai girato; Villa Pamphili, quasi 1 mln fondi tax credit per film Kaufmann mai prodotto: Ministero avvia verifiche -.

“Tax credit? Fondi solo a chi ne ha titolo”. Parla il produttore Pietro Valsecchi - "Un’aliquota al 40 per cento, introdotta per l’emergenza Covid, è diventata un’attrattiva per qualsiasi avventuriero o velleitario. Si legge su ilfoglio.it

Credit Suisse, il titolo crolla dopo il no saudita a nuova liquidità - la Repubblica - Credit Suisse, la paura della mancanza di liquidità di Walter Galbiati 15 Marzo 2023 ... Scrive repubblica.it