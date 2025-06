Tavola rotonda Ecowoodland | a Torrioni bilanci e prospettive per valorizzare i castagneti in aree protette

Il 30 giugno 2025, Torrioni si trasforma nel cuore di un dialogo fondamentale sulla sostenibilità: presso la Sala Consiliare, si terrà la tavola rotonda "Bilanci e prospettive future per la Valorizzazione Ecosostenibile del Castagneto in Aree Protette". Un'occasione unica per confrontarsi e tracciare insieme un percorso innovativo per preservare e valorizzare i castagneti, componente essenziale del nostro patrimonio naturale. L'evento segnerà la conclusione del Progetto EcoWoodland, aprendo nuove prospettive di sviluppo e tutela.

Lunedì 30 giugno 2025, alle ore 11:00 presso la Sala Consiliare il Comune di Torrioni (AV) ospiterà la tavola rotonda "Bilanci e prospettive future per la Valorizzazione Ecosostenibile del Castagneto in Aree Protette" del Comune di Torrion. L'evento segnerà la conclusione del Progetto EcoWoodland.

