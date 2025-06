Tassa sui rifiuti controlli a Bari | un terzo di B&b e case vacanza non paga la Tari

A Bari, un fenomeno preoccupante sta emergendo nel settore turistico: un terzo delle B&B e case vacanza non versano la Tari. Con 600 strutture irregolari su 1.614 controllate, si evidenzia una crescente evasione che mina le finanze pubbliche e la corretta gestione dei rifiuti. Un problema che richiede interventi mirati per tutelare chi opera nel rispetto delle regole e garantire un’equa distribuzione degli oneri fiscali.

Un terzo delle strutture ricettive (b&b e case vacanza) di Bari non paga la Tari. Su 1.614 attività controllate sono infatti ben 600 i «fantasmi» della tassa dei rifiuti.

