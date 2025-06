Tarquinia minacciavano con motosega per estorcere denaro | 3 arresti

A Tarquinia, un'oscura minaccia si è abbattuta su una vittima: tre uomini sono stati arrestati per aver usato una motosega come arma di intimidazione, pronunciando frasi agghiaccianti come "ti facciamo a pezzi, così impari". Questa vicenda riaccende l’attenzione sulla violenza e la criminalità locale. Scopriamo insieme i dettagli di questa inquietante operazione che ha portato all’arresto della banda e alla tutela dei cittadini.

La banda si sarebbe servita di una motosega per minacciare la vittima. Pronunciavano frasi come "ti facciamo a pezzi, così impari".

