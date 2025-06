Targhe Tenco 2025 | annunciate le cinquine finaliste Appuntamento a Sanremo dal 23 al 25 ottobre

Le Targhe Tenco 2025, riconoscimento di prestigio nel mondo della canzone d’autore italiana, sono ormai entrate nel vivo con la proclamazione delle cinquine finaliste. Da oggi, si apre il ballottaggio decisivo che eleggerà i vincitori delle sei categorie, annunciati durante l’evento di ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Un appuntamento imperdibile per celebrare le eccellenze musicali del nostro Paese, pronti a scoprire i protagonisti di questa importante manifestazione?

Sono ufficialmente state svelate le cinquine dei finalisti delle Targhe Tenco 2025, tra i premi più autorevoli nel panorama della canzone d’autore italiana. Da oggi, giovedì 26 giugno, si apre il ballottaggio finale che decreterà i vincitori nelle sei categorie previste. I risultati saranno annunciati in vista del Premio Tenco 2025, in programma dal 23 al 25 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo. Le Targhe Tenco premiano ogni anno i migliori dischi di canzone d’autore pubblicati tra il 1° giugno dell’anno precedente e il 31 maggio dell’anno in corso. I vincitori saranno scelti da una giuria composta da critici musicali, giornalisti e addetti ai lavori selezionati dal Club Tenco, che organizza e promuove l’evento. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com