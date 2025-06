Taremi due opzioni con l’Inter Pio Esposito un vantaggio! – CdS

L'Inter si prepara a rafforzarsi con due opzioni strategiche: da un lato, Taremi potrebbe rappresentare un vantaggio decisivo per la squadra, dall'altro, la conferma di Francesco Pio Esposito e l'arrivo imminente di Ange-Yoan Bonny potrebbero rivoluzionare l'attacco nerazzurro. La trattativa con il Parma per Bonny è in fase avanzata, promettendo grandi sorprese per il futuro. Questa situazione apre scenari entusiasmanti che potrebbero cambiare le sorti della stagione.

Mehdi Taremi dispone di due possibilitĂ con l’Inter (o fuori). Francesco Pio Esposito rappresenta un vantaggio per gli altri attaccanti nerazzurri. SITUAZIONE – Oltre alla conferma di Francesco Pio Esposito sarĂ Ange-Yoan Bonny l’altro nome su cui punterĂ l’ Inter. Anzi, lo sta giĂ facendo e la trattativa con il Parma è in chiusura. L’operazione si chiuderĂ per un totale di 25 milioni di euro tra parte fissa e bonus, che fino alla fine hanno rappresentato un ostacolo per il sì definitivo. Le novitĂ delle ultime ore cambiano la situazione anche di Mehdi Taremi. Il giocatore è riuscito a lasciare l’Iran, adesso il focus è sul mercato. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Taremi, due opzioni con l’Inter. Pio Esposito un vantaggio! – CdS

