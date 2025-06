Taragna pesce fritto spalla e street food | le sagre del fine settimana in Bergamasca

Il fine settimana in Bergamasca si annuncia ricco di sapori, tradizioni e divertimento con sagre e feste imperdibili. Dalla taragna di Roncola San Bernardo al pesce fritto di Sarnico, dalla spalla di Schilpario allo street food di Zogno, ogni angolo offre un’opportunità per vivere l’autentica cultura locale. Pronti a scoprire gli eventi più gustosi e coinvolgenti? Ecco gli appuntamenti da non perdere nel weekend dal 27 al 29 giugno.

La taragna a Roncola San Bernardo, il pesce fritto a Sarnico, la spalla a Schilpario, lo street food a Zogno e molto ancora. Sono diverse le feste e le sagre organizzate in Bergamasca nel week-end da venerdì 27 a domenica 29 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 6 luglio 2025 al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà la sagra della burrata, polpo e bombette. Si potranno gustare: crudo di Parma, pomodoro cuore di bue e burratina pugliese, insalata di polpo, pomodorini, olive e basilico fresco con pane carasau, frisella con tentacoli di polpo, stracciatella pugliese, pomodorini e maionese profumata al wasabi, tagliatelle al ragù di polpo e sugo di crostacei, paccheri con passatina di pomodori gialli e stracciatella di burrata, pasta senza uovo con passatina di pomodori gialli e straccetti di veg-tonno, bombette pugliesi servite con spadellata di verdure, polpo burger: polpo, salsa guacamole, pomodoro candito e stracciatella di burrata, vegfish burger: cotoletta di vegfish, pomodoro candito, insalatina e veg-salsa tartara e Tartare di manzo con salsa tartara, burratina e avocado.

