Tangenziale di Napoli tragico scontro camion-moto | morti uomo e donna una vittima decapitata

Una tragedia scuote Napoli: un grave incidente sulla Tangenziale ha causato la morte di un uomo e una donna, con una vittima decapitata. Lo scontro tra un camion e una moto si è verificato poco prima delle 13 nello svincolo Italia '90, creando sgomento tra automobilisti e residenti. La scena è stata drammatica, e le autorità stanno indagando sulle cause di questa terribile perdita umana. Restate con noi per gli aggiornamenti.

Tempo di lettura: < 1 minuto Tragico incidente sulla Tangenziale di Napoli, morti un uomo e una donna. Una delle due vittime sarebbe rimasta decapitata. All’origine c’è lo scontro tra un camion e una moto, a bordo della quale viaggiavano le vittime. Il sinistro mortale è avvenuto poco prima delle 13, sullo Svincolo di immissione Italia ’90, verso Capodichino. Lo svincolo è stato chiuso, sul posto la polizia stradale e gli ausiliari della Tangenziale. Sono in corso i rilievi, per ricostruire la dinamica dell’incidente. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tangenziale di Napoli, tragico scontro camion-moto: morti uomo e donna, una vittima decapitata

In questa notizia si parla di: tangenziale - napoli - scontro - camion

Scelta la Tangenziale di Napoli per sperimentare il nuovissimo "Dynamic Speed Limit" - Autostrade per l’Italia lancia il primo servizio in Italia di “Dynamic Speed Limit” sulla Tangenziale di Napoli.

Scontro tra un tram e un camion dei rifiuti a Napoli L'incidente stradale è avvenuto questa mattina in via Marina, in via marina dei Gigli, all'altezza del Ponte dei Francesi. Sul posto è arrivata la pattuglia della Polizia Locale di Napoli Vai su Facebook

Scontro in Tangenziale, morti due centauri; Napoli, tragico incidente in tangenziale: moto contro auto, morti due centauri; Tangenziale di Napoli, tragico scontro camion-moto: morti uomo e donna, una vittima decapitata.

Napoli, tragico incidente in tangenziale: moto contro auto, morti due centauri - Drammatico incidente sulla tangenziale di Napoli nei pressi di Agnano, dove un motociclo dopo lo scontro con un'auto sarebbe stato travolto da un camion. Da ilmattino.it

Scontro in Tangenziale, morti due centauri - Un grave incidente sulla Tangenziale di Napoli ha provocato la morte di due persone, una coppia di motociclisti. ilroma.net scrive