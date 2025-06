Tangenziale di Napoli tragico incidente | morti 2 motociclisti

Un tragico incidente sulla tangenziale di Napoli ha spezzato due vite, coinvolgendo due motociclisti in un drammatico scontro con un’auto. La scena, ancora sotto accertamenti, ha colpito la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale. Mentre le indagini proseguono, è importante riflettere sul tema della prevenzione e sulla responsabilità di tutti gli utenti della strada.

La moto su cui viaggiavano le due vittime sarebbe finita contro un'auto, per cause ancora da accertare, mentre viaggiava lungo la tangenziale di Napoli. Due motociclisti – un uomo e una donna – sono morti in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale di Napoli. L'impatto si è verificato in direzione di Capodichino, all'altezza dello svincolo.

