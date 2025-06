Tangenti sui migranti arresti a Fiumicino

Un’ombra di corruzione si allunga su Fiumicino: quattro persone, tra imprenditori e funzionari comunali, sono finite ai domiciliari per tangenti legate ai migranti. L’indagine coinvolge complessivamente 17 soggetti, svelando un sistema illecito tra il 2016 e il 2024. La vicenda scuote l’opinione pubblica, mentre uno dei titolari delle ditte coinvolte si libera del ricatto con parole dure: «Non voglio più stare al ricatto». Continua a leggere.

