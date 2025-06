Tamponamento a catena in autostrada feriti e coda chilometrica

Un tragico incidente si è verificato sull'autostrada A10 tra Pegli e Pra', coinvolgendo cinque veicoli in un tamponamento a catena. Le autorità segnalano feriti e una lunga coda di chilometri, creando disagi ai numerosi automobilisti in transito. La scena è ancora sotto controllo, ma la viabilità resta compromessa. La situazione evidenzia quanto sia fondamentale mantenere la massima attenzione alla guida, specialmente in condizioni di traffico intenso.

Feriti e coda sull'autostrada A10, tra Pegli e Pra' in direzione di Ventimiglia, in seguito a un tamponamento a catena, avvenuto intorno alle 14.20 di venerdì 27 giugno 2025 all'altezza del km 10, che visto il coinvolgimento di cinque autovetture. Il traffico è rimasto prima bloccato, poi è.

