Tajani | 12 milioni di euro alla Banca Mondiale per l’iniziativa Invest in Childcare

Il ministro Antonio Tajani ha dato il via libera a un investimento di 12 milioni di euro destinato alla Banca Mondiale, nel quadro dell’iniziativa "Invest in Childcare". Questo importante contributo dimostra l’impegno dell’Italia nel sostenere lo sviluppo e il benessere delle future generazioni, rafforzando le partnership internazionali. Un passo concreto verso un futuro più equo e sostenibile per tutti.

Il ministro Antonio Tajani ha autorizzato la finalizzazione di un contributo di 12 milioni di euro a favore della Banca Mondiale.

