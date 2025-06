Taglio del nastro per due impianti fotovoltaici donati all' Ersu

Stamattina, nella residenza universitaria Santi Romano dell'Ersu Palermo, ha avuto luogo un momento di grande significato: l’inaugurazione di due impianti fotovoltaici donati da tre aziende di eccellenza. Seac Esco, Powersolutions e Jolywood Solar hanno unito le forze per sostenere un futuro più sostenibile e innovativo. Il taglio del nastro ha segnato un passo importante verso un’energia più verde, dimostrando come la collaborazione possa trasformare le idee in realtà concrete.

Stamattina nella residenza universitaria Santi Romano dell'Ersu Palermo si è svolta l'inaugurazione degli impianti fotovoltaici dati in beneficenza da parte di tre aziende: le due aziende siciliane Seac Esco, Powersolutions e l'azienda cinese Jolywood Solar. Il taglio del nastro è stato fatto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: taglio - nastro - impianti - fotovoltaici

Una via a Rita Paroni, il taglio del nastro. Prossimo appuntamento per la Politkovskaja - Un significativo tributo all'impegno e alla dedizione di Rita Paroni, storica ostetrica, è in arrivo a Udine con l'intitolazione di una nuova via a suo nome.

Taglio del nastro per due impianti fotovoltaici donati all’Ersu; Taglio del nastro ufficiale per nuovi spogliaiatoi, campi di calcio e basket a Pian di Poma di Sanremo; Turriaco, taglio del nastro per il parco fotovoltaico: avviati due impianti, in arrivo un terzo.

Taglio del nastro per due impianti fotovoltaici donati all’Ersu - Questa mattina, presso la residenza universitaria Santi Romano dell’Ersu Palermo si è svolta l’inaugurazione degli impianti fotovoltaici dati in beneficenza da parte di tre aziende: le due aziende sic ... Riporta msn.com

Parco fotovoltaico di Ferrandina, Iren inaugura 30 MW in Basilicata - Rinnovabili - it) – Taglio del nastro per il parco fotovoltaico di Ferrandina, il progetto più grande della Basilicata. Secondo rinnovabili.it