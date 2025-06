Swiatek senza pietà | cosa è successo a Paolini

L’entusiasmante viaggio di Jasmine Paolini al WTA 500 di Bad Homburg si è fermato in semifinale, ma il suo cammino è stato comunque straordinario. Davanti a lei, un’inarrestabile Iga Swiatek, ex numero uno del mondo, ha mostrato una forma smagliante, trionfando con un perentorio 6-1, 6-3 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. La rinascita di Swiatek segna un nuovo capitolo nella sua carriera, dimostrando di essere tornata con tutta la forza.

L’entusiasmante viaggio di Jasmine Paolini al WTA 500 di Bad Homburg si è arrestato in semifinale, ma il suo cammino è stato comunque straordinario. Davanti a lei, un’inarrestabile Iga Swiatek, ex numero uno del mondo, ha mostrato una forma smagliante, trionfando con un perentorio 6-1, 6-3 in appena un’ora e cinque minuti di gioco. La rinascita di Swiatek. Questa vittoria segna una rinascita impressionante per la polacca dopo un periodo di difficoltà, culminato con la delusione olimpica di Parigi e le recenti sfide sulla terra battuta, compresa la questione del doping. Swiatek ha dimostrato ancora una volta di essere una campionessa con una grande capacità di risollevarsi e affrontare le avversità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Swiatek senza pietà: cosa è successo a Paolini

In questa notizia si parla di: swiatek - paolini - pietà - cosa

Jasmine Paolini si gioca la top5 a Roma con Andreeva. E può mettere nel mirino Swiatek… - Jasmine Paolini si gioca un posto tra le prime cinque del ranking a Roma, dove affronta la promettente Andreeva nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025.

Swiatek-Paolini: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro); Swiatek ingiocabile: tripletta al Roland Garros e Slam n.5, Paolini travolta; Swiatek senza pietà contro Potapova: è lei la regina dei 6-0.