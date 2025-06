Svolta sul delitto di Villa Pamphili | via libera all' estradizione di Kaufmann

Una svolta decisiva nel caso di Villa Pamphili: la Corte d'Appello di Larissa ha autorizzato l'estradizione di Francis Kauffman, accusato di un atroce duplice omicidio avvenuto a Roma. L'uomo, un americano di 46 anni, ora si trova a un passo dalla consegna alle autoritĂ italiane, portando speranza di giustizia per le vittime e le loro famiglie. La vicenda si avvicina alla conclusione, ma il processo emetterĂ ancora i suoi verdetti.

La Corte d'Appello di Larissa, in Grecia, ha dato il via libera all'estradizione e alla consegna alla magistratura italiana, di Francis Kauffman, l'uomo di 46 anni di nazionalitĂ americana, accusato del duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. I corpi delle due vittime erano stati rinvenuti lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. Kauffman era stato arrestato pochi giorni dopo in un ostello a Skiathos. L'estradizione potrebbe avvenire entro pochi giorni. Kauffman sarĂ interrogato non appena giungerĂ in Italia. L'accusa è di omicidio volontario aggravato.   Inoltre la Procura della Repubblica di Roma ha delegato la polizia per acquisire questa mattina, secondo quanto apprende LaPresse, la documentazione negli uffici della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura (Mic), in merito alla delibera di concessione di un presunto finanziamento (sotto forma di tax credit-ndr), al film, mai distribuito, 'Stelle della Notte'.

