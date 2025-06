Svolta negli Usa | via libera parziale al decreto Trump contro lo ius soli

Le decisioni della Corte Suprema segnano un punto di svolta nella politica migratoria americana, aprendo la strada a restrizioni temporanee sull'ius soli e alimentando un dibattito acceso sui diritti civili. Questa vittoria legale per Trump evidenzia come le questioni di immigrazione continuino a polarizzare l’opinione pubblica e a plasmare il futuro delle politiche statunitensi. La sentenza, tuttavia, non affronta la costituzionalità del decreto, lasciando aperti nuovi scenari di discussione.

Vittoria legale per Donald Trump. La Corte Suprema degli Stati Uniti, con una maggioranza di sei a tre, ha consentito che l’ordine esecutivo volto a limitare lo  ius soli  possa entrare in vigore in alcune parti degli Stati Uniti. Attenzione: la sentenza non si occupa della costituzionalitĂ del provvedimento siglato dall’inquilino della Casa Bianca, ma si rivolge a un’altra problematica, quella delle cosiddette “ingiunzioni universali”. “Le istanze non sollevano – e quindi la Corte non affronta – la questione se l’ordine esecutivo violi la clausola sulla cittadinanza o il Nationality Act. La questione che la Corte deve risolvere è invece se, ai sensi del Judiciary Act  del 1789, i tribunali federali abbiano l’equa autoritĂ di emettere ingiunzioni universali”, si legge nel testo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Svolta negli Usa: via libera parziale al decreto Trump contro lo ius soli

