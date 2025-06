Svolta Juventus-Osimhen scelta la contropartita per il Napoli

Dopo il roboante 5-2 subito dal Manchester City, la Juventus si trova a un bivio cruciale. La sfida con i campioni d'Europa ha messo in evidenza le lacune della rosa di Tudor, rendendo urgente un intervento sul mercato. Una possibile contropartita per Osimhen potrebbe rappresentare la chiave per rinforzare la squadra e rilanciare le ambizioni bianconere, ma le scelte non sono semplici e il tempo stringe.

Il Manchester City di Guardiola ha riportato la Juventus alla realtà: urgono rinforzi, ed importanti, in casa bianconera. La possibile contropartita per Osimhen Il roboante 5-2 del Manchester City ha riaperto tutti i dubbi ed i punti interrogativi in casa Juventus. Dopo le prime due partite del Mondiale per Club, contro avversarie oggettivamente modeste, per i bianconeri è tempo di tornare alla realtà: alla squadra di Tudor servono rinforzi importanti per tornare a competere ai massimi livelli. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it La Juve è già indietro in Serie A rispetto alle primissime della classe e costretta ad inseguire anche in Italia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Svolta Juventus-Osimhen, scelta la contropartita per il Napoli

In questa notizia si parla di: juventus - contropartita - svolta - osimhen

Rouhi Juventus, cessione da non escludere: può essere utilizzato come contropartita per arrivare a… L’ultima idea di mercato - Jonas Rouhi potrebbe essere al centro di strategie di mercato in casa Juventus. La sua cessione, sebbene non certa, non è da escludere e potrebbe fungere da contropartita per un nuovo acquisto.

#rassegnastramba 10-6-2025 tutti in preghiera da Ranieri che non voleva più allenare #figc situazione imbarazzante e oggi nasce la #juventus di... Vai su Facebook

Svolta Juventus-Osimhen, scelta la contropartita per il Napoli; Zirkzee Juve, possibile svolta a sorpresa! Cosa succede; Juventus su Osimhen, Zirkzee perde nazionale e punti sul mercato.

Svolta Juventus-Osimhen, scelta la contropartita per il Napoli - Il Manchester City di Guardiola ha riportato la Juventus alla realtà: urgono rinforzi, ed importanti, in casa bianconera. Come scrive calciomercato.it

C’è l’accordo con il Napoli, svolta Osimhen: annuncio ufficiale - La questione Osimhen in casa Napoli è ad una svolta: il futuro del bomber nigeriano sembra ormai chiaro. Riporta ilsussidiario.net