Svelato il Masgalano la sesta opera d’arte di Laura Brocchi

Il Masgalano 2025, svelato dall’artista Laura Brocchi, incarna l’eccellenza dell’arte orafa senese e il cuore pulsante della tradizione paliesca. Questo bacile in argento battuto a mano, ricco di simboli e significati profondi, rappresenta un capolavoro che coniuga maestria artigianale e storia millenaria. Un’opera d’arte che, come affermato da Cinzia Cardinali, possiede una sua fisicità unica, pronta a diventare il simbolo dell’annata paliesca.

Svelato anche il Masgalano per l’annata paliesca 2025 realizzato da Laura Brocchi ed offerto dall’ Associazione Storica Palcaioli di Siena e dall’ Associazione Palcaioli Senesi. Un bacile in argento battuto a mano, di forma classica e ricco di simboli e importanti richiami. "Il Masgalano – le parole pronunciate da Cinzia Cardinali, direttore dell’Archivio di Stato di Siena, durante la presentazione – è un’opera d’arte con una sua fisicità espressiva che deve anche ‘significare’, raccontare, esplicitare chi lo ha promosso, di cui è quindi un manifesto con un messaggio da veicolare, e uno stemma parlante, in quanto portatore di simbologie e assonanze di un tema specifico". 🔗 Leggi su Lanazione.it