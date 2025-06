Svaligiata la villa di Brad Pitt | cosa è successo

Una notte di tensione a Los Angeles: la villa di Brad Pitt è stata svaligiata da almeno tre malviventi durante la sua assenza. I ladri hanno messo a segno un colpo notevole, portando via numerosi oggetti di valore. La polizia sta indagando sul caso, ipotizzando vari scenari e cercando di identificare i responsabili. Un episodio che ha scosso il mondo dello spettacolo e riaccende i riflettori sulla sicurezza delle celebrities.

Almeno tre malviventi hanno fatto irruzione nell'abitazione di Brad Pitt rubando una quantità imprecisata di oggetti: ecco cos'è successo a Los Angeles durante l'assenza dell'attore e le ipotesi della polizia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svaligiata la villa di Brad Pitt: cosa è successo

