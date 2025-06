Svaligiano la cassaforte di un appartamento in via dei Coronari | rubati 100mila euro di gioielli

Un furto col botto nel cuore di Roma: ieri, mentre i proprietari erano assenti, dei malviventi hanno scassinato la cassaforte di un appartamento in via dei Coronari, portando via gioielli per circa 100 mila euro. Un colpo che scuote la tranquillità del quartiere e solleva ancora una volta il tema della sicurezza nelle zone più centrali della città . Continua a leggere.

Il colpo è avvenuto ieri in un appartamento in via dei Coronari al centro di Roma, quando la coppia di proprietari non era in casa. I ladri hanno svaligiato la cassaforte, rubando gioielli dal valore di circa 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cassaforte - appartamento - coronari - 100mila

Roma, furto da 100mila euro in un appartamento in via dei Coronari: rubati dalla cassaforte gioielli in oro e argento Vai su Facebook

Roma, furto da 100mila euro in un appartamento in via dei Coronari: rubati dalla cassaforte gioielli in oro e argento Vai su X

Svaligiano la cassaforte di un appartamento in via dei Coronari: rubati 100mila euro di gioielli; Roma, furto da 100mila euro in un appartamento in via dei Coronari: rubati dalla cassaforte gioielli in oro e; Roma, furto in via dei Coronari: colpo da 100 mila euro.

Svaligiano la cassaforte di un appartamento in via dei Coronari: rubati 100mila euro di gioielli - Il colpo è avvenuto ieri in un appartamento in via dei Coronari al centro di Roma, quando la coppia di proprietari non era in casa ... Si legge su fanpage.it

Roma, furto da 100mila euro in un appartamento in via dei Coronari: rubati dalla cassaforte gioielli in oro e argento - Furto da 100mila euro in un appartamento in via dei Coronari, nel cuore di Roma. Lo riporta msn.com