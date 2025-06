Superman illumina il cielo di Roma | il 3 luglio un incredibile drone show a Castel Sant’Angelo

Se sei pronto a vivere un’esperienza unica sotto le stelle, non puoi perdere l’evento che trasformerà il cielo di Roma in un palcoscenico di luce e magia. Il 3 luglio, il nostro cuore sarà conquistato dalla potenza e dal fascino di Superman grazie a uno spettacolo di droni mozzafiato sopra Castel Sant’Angelo. Preparati a lasciarti incantare dall’incrocio tra tecnologia e leggenda, perché questa notte rimarrà impressa nella memoria di tutti i romani.

Per celebrare l'attesissima uscita al cinema di Superman, il nuovo film diretto da James Gunn, Roma si prepara ad accogliere il supereroe più iconico di sempre con un evento spettacolare e gratuito. Giovedì 3 luglio 2025, a partire dalle ore 22:00, il cielo sopra Castel Sant'Angelo sarà protagonista di un drone show mozzafiato dedicato a Superman. Una flotta di droni illuminerà la notte romana con coreografie luminose ed effetti visivi straordinari, dando vita a un tributo inedito al leggendario personaggio della DC Comics. Drone Show Superman: l'evento da non perdere a Roma. L'evento, organizzato per lanciare il film Superman (al cinema dal 9 luglio 2025, distribuito da Warner Bros.

