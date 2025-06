Supercella devasta il Friuli | grandine gigante e raffiche fino a 90 km h

Una violenta supercella temporalesca ha scatenato il caos nel Friuli-Venezia Giulia, lasciando dietro di sé un paesaggio di devastazione. Grandine gigante e raffiche di vento fino a 90 km/h hanno messo a dura prova abitazioni, coltivazioni e infrastrutture. L’evento, nato dall’interazione tra aria fredda in quota e un’atmosfera calda e umida al suolo, ci ricorda quanto il clima possa essere imprevedibile e potente. La regione si sta preparando alla ripresa, ma le conseguenze sono evidenti.

Una violenta supercella temporalesca ha colpito il Friuli-Venezia Giulia nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27 giugno. Il fenomeno, innescato dall'interazione tra aria fredda in quota e un'atmosfera molto calda e umida al suolo, ha provocato condizioni meteo estreme: grandine con chicchi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

In questa notizia si parla di: supercella - friuli - grandine - devasta

Supercella devasta il Friuli: grandine gigante e raffiche fino a 90 km/h; Temporale su Codroipo, la supercella incombe sulla città: lo scenario apocalittico; Maltempo, primi temporali al Nord: intensa grandinata a Miazzina.

Supercella devasta il Friuli: grandine gigante e raffiche fino a 90 km/h - Alberi caduti, allagamenti, e un incendio causato da un fulmine: sono state numerose le segnalazioni di disagi e danni nell'arco della notte tra il 26 e il 27 giugno. Secondo udinetoday.it

Grandine devastante nel Friuli Occidentale: chicchi come arance | FOTO - SACILE (PN) – Come previsto dalle allerte meteo regionali, un violento temporale ha colpito nella serata di giovedì 26 giugno diverse zone del Friuli Venezia Giulia e del Veneto orientale, in particol ... Segnala nordest24.it