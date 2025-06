Super Mario Strikers debutta su Nintendo Switch 2

Preparati a vivere un’esplosione di divertimento con il ritorno di Super Mario Strikers su Nintendo Switch 2! L’iconico gioco di calcio arcade, ambientato nel magico Regno dei Funghi, arriverà il 3 luglio 2025, offrendo ai fan un’esperienza tutta da scoprire. Questa prima aggiunta GameCube post-lancio rende ancora più entusiasmante il nuovo capitolo della console. Non perdere l’occasione: il divertimento ti aspetta solo con il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online!

