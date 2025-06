Summertime in Jazz | la leggerezza dell’estate la bellezza dei borghi e l’atmosfera del jazz

L’estate si veste di note e magiche atmosfere con Summertime in Jazz, un evento che celebra la leggerezza dell’estate, la bellezza dei borghi e l’essenza del jazz. Un’occasione unica per rallentare, immergersi nei paesaggi, lasciarsi avvolgere dai suoni e vivere momenti indimenticabili. Per il dodicesimo anno, il Piacenza Jazz Club porta questa magia itinerante tra emozioni e storia, un viaggio musicale che incanta e invita a godersi ogni attimo.

L’estate è fatta per prendersi tempo. Per rallentare, godersi i luoghi, la luce, i suoni. E proprio in questa atmosfera nasce, per il dodicesimo anno, Summertime in Jazz, la rassegna musicale itinerante organizzata dal Piacenza Jazz Club con il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano -. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: jazz - summertime - estate - atmosfera

Summertime, 40 concerti accendono l'estate alla Casa del Jazz - L’estate prende vita alla Casa del Jazz con Summertime, la rassegna che dal 5 giugno al 9 agosto trasforma ogni serata in un viaggio musicale indimenticabile.

#photoreportage | Il 16 giugno alla #casadeljazz si sono esibiti I Doctor 3 per la rassegna estiva #Summertime 2025. La Casa del Jazz è letteralmente esplosa in una notte di pura energia giovedì scorso, grazie all'incredibile loro performance. Il trio, composto Vai su Facebook

Tra Valtrebbia e Valdarda, a Piacenza arriva l’estate del jazz; Summertime 2025 a Roma: 40 concerti jazz con star internazionali dal 6 giugno; I concerti più attesi del 2025 a Roma.

Tra Valtrebbia e Valdarda, a Piacenza arriva l’estate del jazz - E proprio in questa atmosfera nasce, per il dodicesimo anno, ... Come scrive piacenzasera.it

Un’estate all’insegna del jazz: tutti i concerti in Toscana - Un'estate all'insegna della musica e della bellezza con festival rinomati, rassegne itineranti e concerti sotto le stelle ... Riporta intoscana.it