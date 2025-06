Sulle tracce di Alex un album musicale e un reading teatrale per celebrare l’arte della convivenza di Langer

Sulle tracce di Alex, un coinvolgente album musicale e un reading teatrale celebrano l'eredità di una figura fondamentale del movimento eco-pacifista. Langer, simbolo di pace, diritti umani e tutela ambientale, continua a ispirare generazioni a trent'anni dalla sua scomparsa. I suoi scritti e le sue parole rivestono ancora un valore inestimabile di indubbia attualità, invitandoci a riflettere sul nostro impegno per un mondo migliore.

Una figura di riferimento autorevole ed emblematica del movimento eco-pacifista, e che tale rimane a 30 anni dalla scomparsa, avvenuta nel luglio del 1995. Alex Langer, nato nell'Alto Adige, è stato uno dei leader del movimento verde europeo. Pace, diritti umani, tutela dell'ambiente i fari che hanno guidato la sua azione politica in Italia e in Europa. "I suoi scritti e le sue parole rivestono ancora un valore inestimabile di indubbia attualità, efficacia e lungimiranza – racconta a ilfattoquotidiano.it Paolo Bergamaschi, per oltre 20 anni consigliere politico alla Commissione Esteri del Parlamento Europeo e di Langer per anni stretto collaboratore -.