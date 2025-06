Sucic e le prime giocate alla Kovacic! Presente e futuro per l’Inter

Petar Sucic, talento croato acquistato dall’Inter per potenziare il centrocampo, ha già mostrato i primi segnali di grande promessa durante la sfida contro il River Plate. La sua scelta di unirsi ai nerazzurri nasce dalla convinzione di trovare in questa squadra il contesto perfetto per la crescita e l’affermazione. Con un futuro promettente davanti, Sucic potrebbe diventare uno dei pilastri della nuova Inter, capace di scrivere pagine importanti nella storia del club.

Petar Sucic è stato acquistato dall'Inter per incrementare il tasso tecnico del proprio centrocampo. La prestazione contro il River Plate ha dato i primi sprazzi di ciò cui si potrebbe assistere nel prossimo futuro. LA SCELTA – Petar Sucic e l'Inter si sono scelti con convinzione sin dal primo momento in cui il matrimonio è stato possibile. Il croato ha visto nella squadra nerazzurra il Club ideale nel quale raggiungere quello step successivo nel suo percorso di maturazione personale e professionale – anche grazie agli esempi brillanti offerti da suoi connazionali come Mateo Kova?i? e Ivan Brozovi?.

Sucic: "Sono molto felice, sono le prime partite con l'Inter e chiaramente ho bisogno di tempo. Non è facile arrivare in un nuovo club e giocare subito, devo capire i compagni, capire come pensano. Questo è fondamentale in campo ma sono contento.” Vai su Facebook

