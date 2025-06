Successo per la 20° edizione della Fashion Art And More a Milano

Milano. La 20ª edizione di Fashion Art and More ha confermato ancora una volta il suo ruolo come piattaforma di eccellenza nel settore del lusso e della moda, attirando talenti da tutto il mondo e creando un ponte tra tradizione e innovazione. Un evento imperdibile che ha saputo catturare l’attenzione di operatori e appassionati, rafforzando la sua posizione come punto di riferimento nel panorama fashion internazionale, e promettendo ancora grandi successi in futuro.

Si è tenuta con grande successo, lunedì 23 giugno, la 20ª edizione di Fashion Art and More – International Luxury Event, ideata e curata da Sabrina Spinelli, fondatrice di Wellness for You Fashion. Spinelli, brand manager dalla visione internazionale, si distingue per un approccio strategico e creativo: è una figura di riferimento nella costruzione di eventi capaci di valorizzare talenti emergenti e brand consolidati nel panorama della moda di lusso. Le magnifiche sale di Palazzo Visconti, antica dimora barocca milanese, hanno fatto da cornice perfetta per un evento che ha preso forma tra decori storici, stucchi dorati e pavimenti intarsiati, fondendo la magnificenza dell'architettura d'epoca con la contemporaneità della moda.

