Successo per il flash mob organizzato dall' Ausl In 80 al Parco del mare per riscoprire l' importanza di muoversi

Un successo travolgente ha animato il Parco del Mare di Rimini, dove circa ottanta persone si sono ritrovate al Belvedere per un flash mob dedicato alla riscoperta dell’importanza di muoversi. Con entusiasmo e determinazione, hanno lanciato un messaggio potente: “Muoversi è un diritto di salute, anche per pochi minuti”. Un'iniziativa che ribadisce quanto sia fondamentale prendersi cura del proprio corpo ogni giorno.

Si sono dati appuntamento in uno dei luoghi più iconici della nuova Rimini, il Belvedere del Parco del mare, per lanciare un messaggio forte e chiaro: “Muoversi è un diritto di salute, anche per pochi minuti”. Almeno un’ottantina le persone che hanno partecipato al flash mob aperto alla. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: flash - parco - mare - muoversi

Musica, balli e bandiere nel flash mob per la pace al Parco Matteotti - In una serata di musica, balli e bandiere della pace, il Parco Matteotti di Cusano Milanino si è trasformato in un simbolo di fratellanza.

Un’estate all’insegna dello sport, dell’educazione e del rispetto per il mare: è iniziato il primo modulo dell’Edu Camp presso il punto scuola del Nimbus Surfing Club, negli spazi del sottopontile di Tonfano. Oggi, alla presenza dell’assessore allo sport A Vai su Facebook

Pause attive, al Parco del Mare il flash mob per apprendere brevi pratiche di movimento quotidiano; Ecco ‘Attiviamoci – Brevi pratiche di quotidianità per stare bene’ a Rimini; Pause attive al Parco del Mare il flash mob per apprendere brevi pratiche di movimento quotidiano.

Successo per il flash mob organizzato dall'Ausl. In 80 al Parco del mare per riscoprire l'importanza di muoversi - Almeno un’ottantina le persone che hanno partecipato al flash mob aperto alla cittadinanza ‘Gesti di benessere. Riporta riminitoday.it

Un flash mob al Parco del Mare di Rimini per dire no alla sedentarietà - Si sono dati appuntamento in uno dei luoghi più iconici della nuova Rimini quale il Belvedere del Parco del Mare per lanciare un messaggio forte e chiaro dando un esempio concreto: ‘Muoversi è un diri ... Scrive altarimini.it