Successo di Cosimo Bombara allo Slalom di Forlì.

Dopo quattro vittorie nel rally, nel corso del 2024, ora Cosimo Bombara, 31 anni, autista dell'ombrellificio Magnani di Calisese di Cesena, residente a Savignano, dopo avere vinto per sei anni consecutivi il trofeo Rally Trs di San Marino, ha vinto la corsa Slalom rally Rocca San Casciano, in provincia di Forlì e si è classificato primo di classe gruppo A7 e sesto assoluto su cento concorrenti. Ora, dopo avere vinto il rally di Modena, si trova in testa al campionato e si appresta ad affrontare la seconda gara del campionato italiano Rally Appennino-Reggiano a Reggio Emilia in zona 6. Dice: "Corro con la mia Renault Clio preparata sempre dalla Proline di Andrea Urbinati di San Marino".