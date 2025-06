Su un' area costiera della provincia di Kangwon in Corea del Nord l' inaugurazione della nuova area turistica con Kim Jong Un e la figlia Kim Ju Ae

Un nuovo capitolo si apre sulla costa di Kangwon, in Corea del Nord, con l’inaugurazione della suggestiva area turistica di Wonsan Kalma. Presenti alla cerimonia ufficiale, Kim Jong Un e sua figlia Kim Ju Ae, simbolo di un futuro che si staglia tra tradizione e ambizione globale. Le immagini pubblicate dall’emittente KCTV rivelano un momento di grande importanza strategica e simbolica. Questa iniziativa segna un passo decisivo verso un rilancio turistico ancora tutto da scoprire.

L e immagini pubblicate dall'emittente ufficiale nordcoreana KCTV mostrano il leader nordcoreano Kim Jong Un e sua figlia Kim Ju Ae partecipare alla cerimonia inaugurale dell'area turistica costiera di Wonsan Kalma, nella provincia di Kangwon.

