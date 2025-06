Studio+ | il tavolo segreto con solo otto posti di Enrico Crippa

Enrico Crippa, celebre chef di Piazza Duomo, svela un’intimità esclusiva con il suo nuovo tavolo segreto: solo otto posti per un’esperienza culinaria unica. Dal 1° luglio, un omakase intimo e informale, aperto a gruppi o singoli avventori desiderosi di condividere, in modo ravvicinato, sapori e segreti del suo talento. Un’occasione imperdibile per scoprire l’arte gastronomica in un’atmosfera confidenziale e coinvolgente.

Lo chef di Piazza Duomo apre dal 1° luglio un nuovo locale adiacente al suo ristorante tristellato. Una sorta di omakase per otto persone, prenotabile da un gruppo o da clienti vari che si uniranno per un'esperienza informale a stretto contatto con lo chef brianzolo.

