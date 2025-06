' Studio e meraviglia' nell' Ottocento con la nuova mostra del Museo Etnografico

Immergetevi nell’affascinante mondo dell’Ottocento con la nuova mostra del Museo Etnografico della Spezia. Un viaggio tra meraviglie, scoperte e l’arte di catalogare il nostro patrimonio culturale, che svela come venivano interpretati e ordinati i tesori di allora. Con un percorso ricco di emozioni, questa esposizione invita i visitatori a scoprire le radici delle nostre collezioni museali e il loro affascinante mistero. Non perdete l’occasione di immergervi in questa straordinaria finestra sul passato.

La Spezia, 27 giugno 2025 – È stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, dalla dirigente ai Servizi Culturali Rosanna Ghirri e dal curatore della mostra e conservatore del Museo Etnografico, Giacomo Paolicchi, la nuova esposizione 'Studio e meraviglia. L'ordine del mondo nelle raccolte museali ottocentesche'. La mostra inaugura al pubblico, oggi, 27 giugno alle 17 e rimarrà esposta fino al 3 maggio 2026. "La meraviglia è il motore che spinge alla conoscenza, e nell'Ottocento allo studio scientifico della natura: il Museo Etnografico ci regala un'esposizione sorprendente valorizzando le intuizioni di Giovanni Capellini e soprattutto Giovanni Podenzana che contribuirono a fondare il primo Museo Civico della Spezia – dichiara Peracchini – Dalla wunderkammer, sala privata di principi, alla costituzione museale: in questo percorso storico, etnografico e culturale, il Museo mette in dialogo le collezioni civiche mai esposte dai depositi restaurate, pubblicazioni dall'Archivio Storico della biblioteca civica 'Ubaldo Mazzini' e prestiti importanti da altri Musei italiani.

