Studente straniero perde tutto a causa del Covid ma il Tar gli concede una seconda possibilità

Un giovane studente straniero, colpito dalle conseguenze del Covid e costretto a perdere tutto, ha trovato una speranza grazie al TAR dell’Umbria. Grazie alla difesa dell’avvocato Carla Pennetta, ottiene una seconda chance: il Tribunale ha accolto il suo ricorso, concedendogli di riprendere il suo percorso di studi e di costruire un nuovo futuro, dimostrando che ogni ostacolo può essere superato con determinazione e giustizia.

Studente straniero perde tutto a causa del Covid, ma il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria gli concede una seconda possibilità. Lo studente, difeso dall'avvocato Carla Pennetta, si è rivolto al Tar chiedendo l'annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di.

