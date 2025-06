Stroncone al via il ‘Weekend del Castellano’ | Ruzzole e musica per entrare nel mood della festa

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile: lo ‘Weekend del Castellano’ di Stroncone apre le porte a musica, ruzzole e tanta allegria, offrendo a tutti l’opportunità di immergersi nell’atmosfera autentica dell’Agosto Stronconese. Dal 2013, questa festa accessibile e coinvolgente si conferma uno degli eventi più attesi del calendario locale, grazie all’impegno dei volontari della Contrada Castello. Non perdere l’occasione di esserci anche quest’anno!

