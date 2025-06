Striscia di Gaza | 18 morti nell’attacco israeliano mentre si distribuiva farina al mercato c’è un bimbo

Una tragedia scuote la Striscia di Gaza: 18 vite spezzate, tra cui un bambino innocente, nel sanguinoso attacco israeliano su un mercato affollato a Deir al-Balah. Mentre i civili cercavano di distribuire farina, un drammatico incidente ha trasformato un momento di speranza in un dramma. Questa violenza ci ricorda quanto il conflitto continui a mietere vittime innocenti. È fondamentale riflettere sulle conseguenze di questo scontro e cercare soluzioni di pace durature.

Almeno 18 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano su un affollato mercato nel centro della Striscia di Gaza, a Deir al-Balah. L’incursione, condotta da droni nelle prime ore del 27 giugno, ha colpito un’unità della polizia di Hamas che operava in abiti civili tra i banchi del mercato. Secondo fonti mediche e testimonianze raccolte dalla BBC, tra le vittime ci sono anche un bambino e sette agenti. Un attacco nel cuore della fame Fonti ospedaliere locali hanno riferito ad Al Jazeera che nelle ultime 24 ore almeno 72 persone sono state uccise in diversi attacchi condotti dalle forze israeliane a Gaza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it