Stretta su alcol droga e cellulare alla guida | nove patenti ritirate

Le recenti operazioni dei carabinieri di Sacile hanno rafforzato la sicurezza sulle strade, ritirando nove patenti e sanzionando comportamenti pericolosi. Con controlli su 150 veicoli e oltre 200 persone, l'obiettivo è chiaro: prevenire incidenti e tutelare cittadini e automobilisti. La lotta a alcol, droga e uso improprio del cellulare alla guida prosegue senza sosta, perché la sicurezza stradale è una priorità che ci riguarda tutti.

Centocinquanta¬†veicoli;¬†duecento persone; nove patenti ritirate. √ą il risultato delle recenti attivit√† di¬†controllo¬†del territorio dei carabinieri della compagnia di Sacile. Le forze dell'ordine¬†hanno svolto un ruolo attivo nella prevenzione di condotte¬†illecite alla guida. Con. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

