Strawberry jelly lips | il trend labbra che profuma d’estate e un po’ di Sabrina Carpenter

In un'estate dominata da tendenze brillanti e colori vivaci, le strawberry jelly lips si affermano come il trend beauty più irresistibile. Ispirate dalla carismatica Sabrina Carpenter, queste labbra lucide e succose catturano l'essenza di una stagione all'insegna del divertimento e dell’espressione personale. Un look che, tra charme e freschezza, trasforma ogni sorriso in una vera dichiarazione di stile. Pronte a scoprire come ricreare questa irresistibile tendenza?

In un'estate dove le tendenze beauty si rincorrono a colpi di gloss e colori pop, una nuova obsession si è fatta strada tra i di TikTok e Instagram: le strawberry jelly lips. A lanciare l'onda? Sabrina Carpenter, che tra un tormentone pop e un look iper curato, ha trasformato un semplice sorso di drink in una dichiarazione di stile. Sabrina Carpenter lancia la nuova aesthetic makeup strawberry jelly lips. Labbra lucide, succose, dal colore rosso vivo e dalla texture che sembra rubata direttamente da un vasetto di marmellata: è questa l'immagine che ha conquistato i social. Ma non si tratta solo di un make-up look: è un richiamo a una femminilità giocosa, nostalgica e al tempo stesso irresistibilmente attuale.

