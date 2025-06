Stratus la nuova variante Covid che ha un sintomo caratteristico Aggiornare i vaccini

A Milano, il Covid si reinventa con nuove varianti come Stratus, caratterizzata da un sintomo distintivo che richiede aggiornamenti vaccinali tempestivi. Mentre l'estate avanza, la presenza di questa variante sottolinea l'importanza di restare informati e pronti a proteggersi. Con i continui mutamenti nel panorama delle varianti, aggiornare i vaccini diventa fondamentale per garantire una difesa efficace contro il virus. È essenziale conoscere le ultime novità per affrontare al meglio questa sfida in evoluzione.

Milano, 27 giugno 2025 – Se ne parla poco, ma circola ancora: il Covid continua a colpire (anche) gli italiani con vecchi e nuovi sintomi. Il quadro delle varianti che saranno protagoniste di questa estate vede due nomi. Dopo NB.1.8.1, battezzata Nimbus dagli esperti attivi sui social, si è subito fatta notare un'altra collega: XFG, designata proprio in questi giorni dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) variante di Sars-CoV-2 sotto monitoraggio (Vum), per via di una presenza a livello globale che "sta crescendo rapidamente". L'Oms ha già prodotto con il Technical Advisory Group sull'evoluzione del virus (Tag-Ve) la prima valutazione del rischio, al momento valutato "basso a livello globale". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Stratus, la nuova variante Covid che ha un sintomo caratteristico. “Aggiornare i vaccini”

In questa notizia si parla di: variante - covid - stratus - sintomo

Covid, la nuova variante circola in Italia ed Europa: quali sono i sintomi? - Una nuova variante del Covid sta circolando in Italia e in Europa, sollevando preoccupazioni. Con sintomi simili a raffreddore e influenza, è importante riconoscerli tempestivamente.

Variante Covid, Stratus cresce ed è sorvegliata speciale: i sintomi e come riconoscerla; Covid, se ne parla poco ma circola ancora: le varianti «Stratus» e «Nimbus», la raucedine è il nuovo sintomo; Nuova variante Stratus, l'ultimo allarme sul Covid: «Cresce velocemente». Che cos'è e quali sono i sintomi.

Stratus, la nuova variante Covid ha un sintomo caratteristico. “Aggiornare i vaccini” - I medici indiani, secondo quanto riportano i media locali, hanno evidenziato un segnale che sembra caratteri ... Come scrive quotidiano.net

Covid, Stratus nuova variante in ascesa: ecco i sintomi - XFG classificata dall'Oms fra quelle sotto monitoraggio, cresce rapida e già contende la scena a Nimbus. Da msn.com