Strategia aree interne | avviso pubblico per la costituzione di un partenariato per l' educazione permanente

Se sei un professionista, educatore o stakeholder interessato allo sviluppo delle aree interne, questa è l’opportunità che aspettavi. La Strategia delle Aree Interne, attraverso un nuovo avviso pubblico, invita a costruire un partenariato dedicato all’educazione permanente, ponendo le basi per il futuro dei giovani adulti. Un’occasione unica per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del territorio. Scopri come partecipare e fare la differenza!

Arezzo, 27 giugno 2025 – . La strategia delle aree interne sostiene l'educazione permanente di giovani adulti. Questo in sintesi il contenuto dell'avviso pubblico attivato dall'Unione dei Comuni Montami del Casentino e pubblicato sul sito istituzionale https:uc.casentino.toscana.it in qualità di capofila dell'Area Interna Casentino Valtiberina. Con l'avviso si intende selezionare un massimo di quattro partner interessati a presentare e gestire la proposta progettuale, "Memorie in dialogo", inerente la Strategia regionale per le Aree Interne per il finanziamento di attività a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" Attività PAD 2.

In questa notizia si parla di: avviso - strategia - aree - interne

