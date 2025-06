Strappano la collana a un passante la polizia li blocca In carcere due minorenni

Una scena di cronaca che mette in luce come il coraggio e l’attenzione delle forze dell’ordine possano fare la differenza. Due minorenni, protagonisti di un brutto episodio di furto a Milano, sono stati prontamente fermati dalla polizia durante il loro tentativo di rapina in via Popoli Uniti. La loro azione si è conclusa con un tempestivo intervento che ha evitato il peggio e garantito la sicurezza dei cittadini.

Hanno strappato la collana d'oro a un passante, ma gli agenti di polizia, transitando, li hanno notati e bloccati. Due minorenni sono finiti in carcere giovedì pomeriggio a Milano. Il furto è avvenuto in via Popoli Uniti (zona NoLo - Rovereto) alle sette di pomeriggio. Due giovanissimi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

