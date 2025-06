Stranieri da identificare al pronto soccorso | il Niguarda cambia il cartello delle polemiche

L'ospedale Niguarda ha deciso di cambiare il suo cartello, passando da un avviso generico a uno specifico indirizzato agli extracomunitari irregolari. Questa scelta ha suscitato polemiche e riflessioni sulla gestione delle emergenze e sull'inclusione, puntando a migliorare la comunicazione e la collaborazione tra pazienti e personale. Ma cosa significa davvero questa decisione per il rapporto tra sicurezza e diritti umani?

