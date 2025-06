Stramaccioni | Inter credi in Pio Esposito | ricorda il primo Toni

L’ex tecnico nerazzurro, Stramaccioni, si sbilancia su Pio Esposito: "Un giocatore forte" e con un futuro promettente. Ricordando il primo colpo di toni, l’analisi si approfondisce nell’attuale Inter di Chivu, dove Esposito sembra aver compiuto un "reset mentale". Il giudizio sull’attaccante classe 2005 si fa sempre più positivo: sarà lui la sorpresa della stagione?

Il giudizio dell'ex tecnico nerazzurro sull'attaccante classe 2005, in gol contro il River Plate, è netto "Un giocatore forte". E nell'Inter di Chivu ha visto un "reset mentale".

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Andrea Stramaccioni, ex allenatore, condivide la sua visione sulla sfida cruciale tra Parma e Napoli, fondamentale per la corsa scudetto degli azzurri.

Né Fabregas, né Vieira, né altri nomi. Alla fine il casting allenatore dell'Inter si chiude con Cristian Chivu, che prenderà quindi il posto di Inzaghi sulla panchina nerazzurra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, domani il tecnico firmerà un contratto per due st Vai su Facebook

