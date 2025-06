Strage sull' A1 frontale auto-furgone | muoiono marito e moglie gravi i figli

Una tragedia sconvolge l’autostrada A1: un frontale tra auto e furgone al chilometro 570 ha causato due morti e gravi ferite ai figli della coppia coinvolta. L’incidente, avvenuto all’altezza del bivio per Roma Sud, ha richiesto l’intervento immediato di vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Un dramma che ricorderemo come una dolorosa perdita da cui bisogna trarre insegnamenti e riflettere sulla sicurezza stradale.

Incidente mortale sull'A1 all'altezza del chilometro 570, al bivio per la diramazione Roma Sud. Morti marito e moglie, feriti i loro figli. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia stradale. Nello schianto sono rimasti coinvolti la macchina con a bordo la famiglia e un furgone. La coppia, di 57 e 58 anni, è deceduta sul posto mentre i figli sono stati trasportati in ospedale con l'elisoccorso.

