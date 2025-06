Strage Paderno Dugnano Riccardo Chiaroni lascia il tribunale dopo la condanna

Una tragedia sconvolgente che ha scosso Paderno Dugnano: Riccardo Chiaroni, condannato a 20 anni di carcere, lascia il tribunale dopo la sentenza. I familiari, ancora profondamente feriti, attendono con ansia il destino del giovane, coinvolto in un dramma familiare che ha scioccato l’intera comunità . Una storia di dolore e giustizia che ci invita a riflettere sulle fragilità umane e sui confini tra colpa e redenzione.

I familiari di Riccardo Chiaroni davanti al tribunale dei Minori di Milano aspettano il giovane condannato a 20 anni di carcere. Il ragazzo nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre scorso, quando era ancora 17enne, uccise a coltellate i genitori e il fratellino di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese, dove poche ore prima era stato festeggiato il compleanno del padre. La Procura aveva chiesto 20 anni, la massima pena in un processo abbreviato. Al giovane non è stata riconosciuta la semi incapacitĂ , come accertato dalla perizia psichiatrica disposta dalla gip e redatta dallo psichiatra Franco Martelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Paderno Dugnano, Riccardo Chiaroni lascia il tribunale dopo la condanna

