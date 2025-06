Strage Paderno Dugnano Procura chiede 20 anni per il giovane che uccise la famiglia

Una tragedia che ha sconvolto Paderno Dugnano, lasciando un segno indelebile nella comunità. Oggi, si attende la sentenza nel processo che vede Riccardo Chiarioni, il giovane accusato di aver ucciso la propria famiglia in un gesto che ha lasciato tutti sgomenti. La richiesta di 20 anni di carcere riflette la gravità di un atto tanto drammatico quanto incomprensibile. La vicenda richiama l’attenzione sulle delicate sfide della giustizia minorile e sul dolore che questa famiglia sta ancora vivendo.

È attesa per oggi, nel pomeriggio, la sentenza del processo abbreviato del Tribunale per i minorenni per Riccardo Chiarioni, il giovane che nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre del 2024 uccise a coltellate il padre, la madre e il fratello di 12 anni nella villetta di famiglia a Paderno Dugnano, nel Milanese. All’epoca della strage il ragazzo aveva 17 anni. La Procura per i minori di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Chiarioni spiegando che le aggravanti, compresa la premeditazione, devono prevalere sul vizio parziale di mente accertato da una perizia sul ragazzo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Strage Paderno Dugnano, Procura chiede 20 anni per il giovane che uccise la famiglia

