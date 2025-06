Strage Paderno Dugnano legale di Riccardo Chiarioni | Pena a 20 anni è punitiva

Nel caso di Riccardo Chiarioni, condannato a 20 anni per la tragica strage di Paderno Dugnano, si solleva un dibattito sulla giustizia e le pene applicate. L’avvocato Rizza esprime sconcerto per una sentenza che, pur riconoscendo attenuanti importanti, si traduce in un procedimento punitivo eccessivo. È fondamentale analizzare se il sistema giudiziario abbia valutato correttamente tutti gli aspetti del caso, o se vi siano margini di revisione.

“Sono rimasto un po’ sconcertato non dal mancato riconoscimento della semi infermità, attestata dai periti nominati dal tribunale, ma nel momento in cui il tribunale ha concesso attenuanti generiche e della minore età con criterio di prevalenza su tutte le altre aggravanti, arrivare alla pena di 20 anni mi sembra una pena con un atteggiamento punitivo”. Lo ha detto Amedeo Rizza, legale difensore di Riccardo Chiarioni, condannato a 20 anni, massimo della pena previsto in abbreviato, per aver ucciso i genitori e il fratello lo scorso 31 agosto nella loro abitazione di Paderno Dugnano, in provincia di Milano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Paderno Dugnano, legale di Riccardo Chiarioni: “Pena a 20 anni è punitiva”

