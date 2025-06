Strage Paderno Dugnano l’arrivo in tribunale di Riccardo Chiarioni

L’atteso ritorno di Riccardo Chiarioni davanti ai giudici del tribunale dei minori di Milano segna un momento cruciale in una delle vicende più drammatiche degli ultimi tempi. Accusato di aver tragicamente tolto la vita a tre membri della sua famiglia, il ragazzo affronta oggi il verdetto che potrebbe cambiare il suo destino per sempre. La sentenza attesa nel pomeriggio di oggi rappresenta l’epilogo di una storia sconvolgente, ancora tutta da capire.

Nelle immagini l’arrivo al tribunale dei minori di Milano di Riccardo Chiarioni, il ragazzo accusato di aver ucciso a coltellate il padre, la madre e il fratellino di 12 anni nella loro abitazione a Paderno Dugnano, nella notte tra il 31 agosto e il 1 settembre 2024. Nel corso del pomeriggio di oggi, 27 giugno 2025 è attesa la decisione del tribunale per i minorenni nel procedimento a suo carico. La Procura sostiene che le circostanze aggravanti, tra cui la premeditazione, debbano avere maggiore peso rispetto al disturbo mentale parziale riscontrato dalla perizia. La difesa, al contrario, ha chiesto l’assoluzione per totale incapacità di intendere e di volere. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Strage Paderno Dugnano, l’arrivo in tribunale di Riccardo Chiarioni

In questa notizia si parla di: tribunale - paderno - dugnano - arrivo

La Procura per i minori di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in una villetta a Paderno Dugnano (Milano) uccise con 108 coltellate Vai su Facebook

Strage Paderno, l'arrivo in tribunale di Riccardo Chiarioni; Strage Paderno Dugnano, Procura chiede 20 anni per il giovane che uccise la famiglia; Paderno Dugnano (Milano), 17enne sterminò la famiglia: la Procura chiede 20 anni.

Strage Paderno, l'arrivo in tribunale di Riccardo Chiarioni - (LaPresse) Nelle immagini l'arrivo al tribunale dei minori di Milano di Riccardo Chiarioni, il ragazzo accusato di aver ucciso a coltellate il ... Segnala stream24.ilsole24ore.com

Paderno Dugnano, Riccardo Chiaroni uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni: la procura chiede 20 anni - La Procura per i minori di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Riccardo Chiarioni che, nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, in ... ilmattino.it scrive