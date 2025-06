Strage familiare di Paderno Dugnano vent’anni a Riccardo Chiarioni per avere ucciso i genitori e il fratello

Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: Riccardo Chiarioni, ora maggiorenne, è stato condannato a vent'anni per aver massacrato la sua famiglia con 108 coltellate. Un episodio che ha lasciato la comunità senza parole e sollevato domande sulla fragilità mentale e il dolore nascosto dietro una così grave escalation di violenza. La sentenza chiude un doloroso capitolo, ma resta aperto il dibattito su prevenzione e supporto.

Milano, 27 giugno 2025 – Il Tribunale dei minori di Milano ha condannato a vent’anni di reclusione Riccardo Chiarioni, il 17enne (oggi appena maggiorenne) che uccise la madre, il padre e il fratellino 12enne, sferrando in totale 108 a coltellate la notte del 31 agosto scorso, a Paderno Dugnano. In tutto questo tempo gli altri familiari, tra cui i nonni, sono sempre rimasti vicini al ragazzo. La richiesta della Procura. La procura per i minorenni di Milano questa mattina aveva chiesto la condanna proprio a 20 anni di reclusione: praticamente il massimo della pena, 30 anni, scontata di un terzo per il rito abbreviato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage familiare di Paderno Dugnano, vent’anni a Riccardo Chiarioni per avere ucciso i genitori e il fratello

