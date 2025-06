Strage familiare di Paderno Dugnano chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni | uccise a coltellate padre madre e fratellino

Una tragedia sconvolgente scuote Paderno Dugnano: la Procura per i minori di Milano ha chiesto 20 anni di carcere per Riccardo Chiarioni, il ragazzo di 17 anni che ha compiuto un dramma familiare, uccidendo con 108 coltellate i suoi genitori e il fratellino di 12 anni. Una richiesta che sottolinea la gravità di un atto così efferato, lasciando aperti numerosi interrogativi sul contesto e sulle motivazioni di questa terribile strage.

Paderno Dugnano (Milano), 27 giugno 2025 ‚ÄstLa Procura per i minori di Milano ha chiesto una condanna a 20 anni di reclusione per Riccardo Chiarioni, il ragazzo che¬†nella notte tra il 31 agosto e il primo settembre 2024, quando aveva 17 anni, ¬†nella¬† villetta familiare a di¬† Paderno Dugnano uccise con 108 coltellate padre, madre e fratello di 12 anni. La richiesta √® arrivata nel processo abbreviat o davanti al Tribunale per i minorenni. Per la Procura le aggravanti, compresa la premeditazione, devono prevalere sul vizio parziale di mente accertato da una perizia sul ragazzo, ora 18enne. Il difensore Amedeo Rizza ha chiesto il proscioglimento per incapacit√† totale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Strage familiare di Paderno Dugnano, chiesti 20 anni per Riccardo Chiarioni: uccise a coltellate padre, madre e fratellino

