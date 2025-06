Strage di Ustica una verità lontana 45 anni L’appello di Mattarella | I Paesi amici collaborino vogliamo giustizia

A 45 anni dalla tragedia di Ustica, la verità ancora sfugge, lasciando un’ombra di dolore e ingiustizia irrisolta. Quel volo, spezzato nel giugno del 1980 con 81 vite tragicamente spezzate, resta una ferita aperta nel cuore del nostro Paese. Come sottolineato dal Presidente Mattarella, è fondamentale che i paesi amici collaborino per fare luce su quella notte oscura, perché la giustizia non può attendere oltre.

A 45 anni di distanza, la strage di Ustica rimane «una delle tragedie tra le più oscure e laceranti che abbiano colpito il nostro Paese». Non solo perché su quel volo 81 persone, tra cui 13 bambini e neonati, persero la vita senza che i loro corpi siano mai stati trovati. Ma anche perché da quel 27 giugno 1980 la verità sembra essere sempre rimasta fuori portata. E perché la ricerca di giustizia, come ha assicurato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno del 45esimo anniversario, non è ancora stata «abbandonata dalla Repubblica». Nel tentativo di spiegare, forse troppo tardi, una tragedia «indicibile, indelebile, inspiegabile». 🔗 Leggi su Open.online

Il Presidente #Mattarella nel messaggio per i 45 anni della #strage di #Ustica: "Ha impresso nella storia della Repubblica un segno doloroso e profondo che non potrà mai essere cancellato", "La Repubblica non abbandona la ricerca della verità"

